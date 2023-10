Autonomes Fahren Schweiz: Bundesrat will künftig automatisiertes Autofahren erlauben

Was bedeutet der neue Beschluss des Bundesrates?

Stand heute musst du deine Hände vorerst noch am Lenkrad lassen. «Für die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer ändert sich jetzt noch nicht viel, denn solche Autos müssen zuerst freigegeben werden», sagt Raphael Murri, Professor für Fahrzeugmechanik und Sicherheit an der Berner Fachhochschule. Fahrzeuge, die diese Funktionen schon haben, werden gemäss Bundesamt für Strassen (Astra) eine Typengenehmigung benötigen, damit sie zum Verkehr zugelassen werden. Für Andreas Herrmann, HSG-Professor und Mobilitätsexperte, ist der Entscheid des Bundesrats richtig: «Die Schweiz muss ein Standort werden, wo das automatisierte Fahren entwickelt und gestaltet wird.»

Was sind die Risiken hinter diesem Entscheid?

«Dieser Schritt kann gefährlich werden», warnt Murri. «Wenn sich die Person gedanklich aus dem Verkehr ausklinkt, um vielleicht eine Whatsapp-Nachricht zu schreiben, ist sie nicht bereit, in einer brenzligen Situation einzugreifen», so Murri. Die Technik sei diesbezüglich zwar schon weit, aber es gebe Ausnahmen und da müsse die Person handeln können. Anders sieht das Herrmann: «Derzeit sind 90 Prozent der Unfälle durch menschliches Versagen und nicht durch das Versagen des Fahrzeugs verursacht.» Somit werde der Strassenverkehr sicherer. So sieht es auch der Bundesrat.

Was sind die Chancen?

Wann fahren wir in der Schweiz autonom?

Laut den Experten wird die Autoindustrie schrittweise immer mehr Funktionen einbauen, die Richtung autonomes Fahren führen. «Es wird Städte geben, die vollautonome Shuttles als Teil des ÖV einführen», so Herrmann. Konkret kann laut Murri nicht gesagt werden, wann Autofahrende in der Schweiz autonom fahren.

Wieso hinkt die Schweiz hinterher?

Für Herrmann ist der Druck hierzulande gering: «In den USA wird autonomes Fahren vor allem von Technologiefirmen getrieben und in Skandinavien von den Städten.» Murri sagt jedoch: «Ich glaube, die Technologie ist noch nicht so weit.» Weiter macht er den Vergleich zu China: «Dort wird der ganze Verkehr ganz anders gemanagt, das kann man nicht mit der Schweiz oder Europa vergleichen. In China sind die Leute toleranter, wenn mal eine Maschine falsch liegt - in der Schweiz wäre ein Unfall mit einem autonomen Auto ein Skandal.»