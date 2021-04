Tesla-Unfall in Texas : Autopilot bei Crash laut Elon Musk nicht eingeschaltet

Beim Unfall mit zwei Toten in Texas sei beim Tesla das Autopilot-Assistenzsystem nicht aktiviert gewesen, tweetet der Chef des Autobauers.

In Texas ist ein Tesla in einen Baum gefahren und ging in Flammen auf. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Der mutmasslich ohne einen Fahrer am Steuer verunglückte Tesla war nach ersten Erkenntnissen des Autobauers mit ausgeschaltetem Autopilot-Assistensystem unterwegs. «Bisher verfügbare Datenaufzeichnungen zeigen, dass Autopilot nicht aktiviert war», schrieb Tesla-Chef Elon Musk in der Nacht zum Dienstag bei Twitter. Es war die erste Reaktion aus dem Unternehmen auf den Unfall, bei dem in Texas am Wochenende zwei Männer ums Leben gekommen waren.