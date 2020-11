Verkehr

So viele Unfälle gibts in der Schweiz

Hierzulande gab es im vergangenen Jahr 41’544 polizeilich registrierte Unfälle mit mindestens einem Personenwagen, wie Daten des Bundesamts für Strassen zeigen. Das ist leicht weniger als in den Vorjahren (2018: 42’405; 2017: 44’519). Auch in diesem Jahr kam es wieder zu vielen Personenschäden allgemein im Verkehr. In der ersten Hälfte 2020 starben insgesamt 19 Personen mehr als in der vergleichbaren Vorjahresperiode (2020: 95 Personen, 2019: 76 Personen, 2018: 102). Demgegenüber setzt sich der langfristige Abwärtstrend bei den schwerverletzten Personen fort: Im ersten Halbjahr 2020 verletzten sich 1614 Menschen im Strassenverkehr schwer, das sind weniger als in der ersten Hälfte der Vorjahre (2019: 1687; 2018: 1778). Auf Autobahnen und Autostrassen ging die Zahl der schwer verunfallten Personen (Getötete und Schwerverletzte) stärker zurück als auf dem übrigen Strassennetz.