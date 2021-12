Crissier (VD) - Autopilot verhindert Horror-Crash auf A1

Auto dreht sich wie auf Eisfeld

Das Auto dreht sich, wie auf einem Eisfeld, einmal 360 Grad um die eigene Achse und landet so direkt vor Serhat und seinem Tesla . «Mein Autopilot hat ein Wunder vollbracht, als er für mich bremste», sagt Serhat. «Mit meinen menschlichen Reflexen hätte ich es nie geschafft, dem Auto auszuweichen. Ich wäre in das Auto reingekracht», so der Lenker.

Er sei durch das interne Alarmsystem in seinem Tesla auf das aus dem Nichts auftauchende Auto aufmerksam gemacht geworden. «Man redet viel über die Tragödien mit Teslas, aber meiner hat in diesem Fall dazu beigetragen, eine zu verhindern», so Serhat. Dies bestätigt auch der Experte, der die Szene im Video analysiert: «Die Reaktionszeit eines Fahrers hätte in diesem Fall nicht gereicht.»