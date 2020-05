Aktualisiert vor 1h

Grenzöffnung

Autoposer halten Polizei auf beiden Seiten der Grenze auf Trab

Die Öffnung der Grenzen am 15. Juni bereitet der Polizei in Deutschland jetzt schon Sorgen. Doch nicht nur im Nachbarland hat man mit Schweizer Verkehrsrowdys zu kämpfen.

von Jil Rietmann

Darum geht es Die Grenzpolizei in Deutschland rechnet mit vielen Schweizer Rasern, sobald die Grenzen öffnen.

Schweizer nutzen die Strassen in Deutschland schon lange für Rennen.

Auch die Ostschweiz hat mit Rasern und Autoposer zu kämpfen.

Fehlbare Lenker werden teilweise bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie ein Beispiel aus dem Rheintal zeigt.

Ab dem 15. Juni sind die Grenzen zu den Nachbarländern wie Deutschland und Österreich für die Schweizer wieder geöffnet. Der Konstanzer Polizei bangt es schon jetzt vor der Grenzöffnung. Allerdings nicht wegen der vielen zu erwartenden Einkaufstouristen. D ie Polizei sorgt sich wegen Raser aus der Schweiz. D enn gewisse Schweizer, die die Strassen in Deutschland für Rennen nutzen, sind den Polizisten wohlbekannt. Herbert Storz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz , sagt gegenüber dem «Südkurier» : « Ich schätze, die können es kaum abwarten , wieder über die Grenze zu kommen. » Mehr noch: «Ich bin sicher, dass höllisch etwas los sein wird.»

Bereits am Sonntagabend , noch vor der offiziellen Grenzöffnung für jedermann, lieferten sich ein weiss lackierter Audi RS 6, ein schwarzer und ein silberner BMW mit Schweizer Kennzeichen ein Rennen zwischen Geisingen und Engen (D) . Solch ein Verhalten sei typisch, meint Storz. Noch während den Ermittlungen des Vorfalls vom Sonntag fand am Mittwoch bereits das nächste Rennen statt . Drei Mercedes und ein BMW , eben f alls mit Schweizer Autokennzeichen, fu hren um die Wette. Doch für diese Strassenrowdys ging es nicht ganz so g l impflich aus. Noch in derselben Nacht konnten die Täter ausfindig gemacht werden. Die acht Schweizer versammelten sich auf einem Parkplatz eines Discounters .

Diese Konsequenzen drohen fürs Rasen in Deutschland Im Jahr 2019 lieferten sich zwei Schweizer ein Raserrennen im benachbarten Singen (D). Sie mussten sich dafür vor dem Amtsgericht Singen wegen «Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen» verantworten. Gemäss Polizeiangaben hätten sie einmal auf etwa 60 und einmal auf etwa 90 Stundenkilometer abgebremst, um danach nebeneinander voll aufs Gaspedal drücken zu können. Das Urteil des Amtsgerichts Singen fiel sehr hart aus. Die Richterin erhöhte den Tagessatz von 50 auf 100 Euro. Die Geldstrafe wurde von 4000 auf 8000 Euro verdoppelt. Zur Geldstrafe hinzu kommt ein Fahrverbot in Deutschland für vier Monate. Ausserdem gibt es für Raser in Deutschland auch Konsequenzen in der Schweiz. Wenn im Ausland ein Fahrverbot verfügt wurde und die Widerhandlung als mittelschwer oder schwer eingestuft wird, wird der Fahrausweis in der Schweiz entzogen. Die Strafe wird dabei individuell ermittelt.

Rennen gehen weiter

Man könne sich darauf einstellen, dass es weiterhin illegale Rennen bei de n Grenze n zu Deutschland geben wird. Weil der sogenannte C arfreitag in Singen dieses Jahr wegen der Corona-Situation ausfallen musste, bestehe bei den Rasern Nachholbedarf, meint Storz. Deshalb appelliert der Pressesprecher an seine Polizeikollegen im kompletten Einzugsgebiet Konstanz: « Seid jetzt besonders wachsam. » Er geh t davon aus, dass die Polizei auch auf Social M edia entsprechende Hinweise sichten w ird . Die Fahrweise der Raser habe sich auch in Corona-Zeiten nicht verändert. Auch dass es seit April verschärfte Raserkontrollen in Deutschland gibt, habe die Situation nicht verbessert.

Probleme mit Poser am Schweizer Bodenseeufer

Doch nicht nur in Deutschland sind Raser und Autop oser ein Problem. Die Bewohner der O stschweiz er Städte Arbon und Romanshorn fordern nun Hilfe von der Thurgauer Regierung. Die Anwohner des Hafenbecke n s in Romanshorn fühlen sich vom Lärm gestört. « Eigentlich hätten wir so eine schöne Ruhezone hier am Hafen, doch die aufh e ulenden Motoren sind ei n fach nur unnötig » , sagt eine Anwohnerin gegenüber TVO. In den letzten Monaten habe das Problem sehr stark zugenommen, sagt auch die Leitung der Stadt Romanshorn. « Wir prüfen verschiedene Massnahmen wie Schranken und Nachtfahrverbote » , sagt Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn. Doch auch dann sei das Problem nicht wirklich gelöst. Er geh t davon aus, dass die Autoposer sich einen anderen Ort suchen , um sich gegenseitig zu beweisen

Auch in Arbon gehören Auto poser und Schnellfahrer zum Tagesprogramm. « Es braucht definitiv mehr Kontrollen der Polizei» , sagt Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Deshalb forder t er eine sinnvolle Taktik , wie man gegen die Raser vorgehen wird . Bereits jetzt mach t die Kantonspolizei Thurgau vermehrt Kontrollen . Seit April sind circa 50 Autofahrer angezeigt worden, die ihre Motoren aufbrüllen liessen . « Meistens handelt es sich um jüngere Männer mit Migrationshintergrund, die zu laut unterwegs sind» , sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

I n Rorschach im Kanton St. Gallen forderten die Anwohner sogar autofreie Stunden, da mit s ich die Lärm situation durch die Autoposer ver bessert. Das s genauso harte Massnahmen ergriffen werden müssen, hoffen die Städte Arbon und Romanshorn nicht.