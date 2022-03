Ittigen BE – Autoposer raubt Bewohnern den Schlaf und prallt dann in Mauer

Ein Autoposer störte in der Nacht auf Sonntag den Ittiger Dorfkern, bis er schliesslich mit einer Mauer kollidierte.

Ein News-Scout und sein kleiner Bruder, die an der Worblentalstrasse in Ittigen wohnen, wurden in der Nacht auf Sonntag von aufheulenden Motorengeräuschen geweckt. «Irgendwann habe ich ein Krachen gehört und als ich nachschaute, stand ein Sportwagen quer auf der Strasse», erzählt der Anwohner. Auf dem Asphalt seien klar Bremsspuren erkennbar gewesen. Die Polizei habe wenig später zwei Personen befragt, die abseits des Lenkers standen. Ob es sich dabei um Beifahrer oder Zeugen handelte, weiss der News-Scout nicht. Fest stehe: Der junge Fahrer sei anschliessend von der Polizei mitgenommen worden.