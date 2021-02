In der Stadt Zürich fanden am vergangenen Wochenende verschiedene Autotreffen und private Partys statt. Die Polizei stellte Bussen aus.

1 / 2 Über das Wochenende stellte die Polizei in Zürich verschiedene Verstösse gegen die geltenden Corona-Massnahmen fest. sac Die Stadtpolizei Zürich löste Autotreffen und private Partys auf. sac

Mehrere Treffen von Autoposern und private Partys – damit war die Stadtpolizei Zürich am vergangenen Wochenende beschäftigt. Wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst, sind in den Kreisen 2, 8, 9 und 10 mehrere Ansammlungen von Autos festgestellt worden. «Alleine am Samstagabend kontrollierte die Polizei beim Parkplatz Mythenquai 60 Fahrzeuge und Autofahrende und musste über 100 Wegweisungen aussprechen.» Wegen den Treffen wurden mehrere Parkplätze vorübergehend geschlossen.

In der Zürcher Innenstadt und in Zürich Nord wurden am Freitag- und Samstagabend mehrere private Partys gefeiert. Da die geltenden Corona-Massnahmen missachtet wurden, löste die Stadtpolizei die Feiern auf. Insgesamt wurden aufgrund von illegalen Festen über das Wochenende über 20 Bussen ausgestellt.