Erst Corona, dann Psychose

Im Fachjournal «Brain: A Journal of Neurology» schildern Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Fall einer 55-jährigen Frau, die plötzlich meinte, Affen und Löwen in ihrer Wohnung zu sehen. Zudem wurde sie zunehmend desorientiert und aggressiv gegenüber anderen. Im weiteren Verlauf entwickelte sie zudem ein sogenanntes Capgras-Syndrom. Wer daran leidet, glaubt, dass ihm nahestehende Personen durch identisch aussehende Doppelgänger ersetzt worden seien. Eine psychiatrische Vorgeschichte habe die 55-Jährige nicht gehabt, notiert Michael Marshall im Fachjournal «Nature». Als einziger möglicher Auslöser komme nach Meinung von Experten ihre Covid-19-Erkrankung in Frage. Damit sei ihr Fall einer der ersten bekannten Fälle, in denen jemand eine Psychose entwickelte, nachdem er sich mit Sars-CoV-2 infiziert hat.