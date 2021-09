Vermisste Youtuberin : Autopsie soll Klarheit bringen, ob die Suche nach Gabby Petito endet

Das FBI hat im US-Bundesstaat Wyoming eine Leiche entdeckt und geht davon aus, dass es sich um die vermisste Gabby Petito handelt. Am Dienstag soll eine Autopsie der Toten gemacht werden.

«Sie hat die Welt berührt»

Freund gilt als «Person von Interesse»

In einem Naturreservat in Florida suchte die Polizei derweil am Sonntag den zweiten Tag in Folge nach Petitos Freund Laundrie, der wegen ihres Verschwindens als «Person von Interesse» gilt. Mehr als 50 Polizisten von North Port, FBI-Beamte und Mitarbeiter anderer Behörden waren in dem fast 10 000 Hektar grossen Carlton Reserve in der Gegend von Sarasota an der Golfküste im Einsatz. Die Angehörigen sollen der Polizei gesagt haben, dass sie Laundrie seit Dienstag nicht mehr gesehen hätten und der 23-Jährige vermutlich in das Naturreservat aufgebrochen sei.