Tötungsdelikt in Eschenz TG

38-Jähriger ersticht sich nach Tötung seiner Kinder selbst

Die Polizei hat am Dienstag neue Erkentnisse zum Tötungsdelikt in Eschenz veröffentlicht. Der Autopsiebericht zeigt, dass der Mann seine beiden Kinder getötet und sich anschliessend selbst tödliche Stichverletzungen zuführte.

Am Sonntag wurden in einer Wohnung in Eschenz ein 38-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren tot aufgefunden. Nun wurde der Autopsiebericht veröffentlicht.