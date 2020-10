Ruth Klüger : Autorin und Holocaust-Überlebende mit 88 Jahren gestorben

Ruth Klüger ist tot. Die österreichisch-amerikanische Autorin und Literaturwissenschaftlerin starb im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit.

Die österreichisch-amerikanische Autorin und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit in Kalifornien gestorben. Das teilte der Zsolnay Verlag am Mittwoch mit.

Die 1931 in Wien geborene Holocaust-Überlebende lehrte nach ihrer Emigration Germanistik an der University of Virginia, in Princeton sowie an der University of California in Irvine.