Gegen Sicherheitsgesetz : 42 Menschen verhaftet – erneute Ausschreitungen bei Demo in Frankreich

In Paris wird weiter demonstriert. Erneut wurden Autos angezündet. Mehrere Menschen mussten verhaftet werden.

Bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt und das geplante Sicherheitsgesetz ist es in Paris erneut zu Krawallen gekommen. Autos wurden am Samstagnachmittag in Brand gesteckt und etliche Schaufenster beschädigt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Randalierer warfen Geschosse in Richtung Polizei, diese setzte Tränengas ein. Nach Angaben der Polizeipräfektur wurden bis zum Abend 42 Menschen in Paris festgenommen. In ganz Frankreich gab es zahlreiche Proteste – in Toulouse, Bordeaux oder etwa Lyon gingen Tausende Menschen weitgehend friedlich auf die Strasse. Es waren jedoch deutlich weniger als in der Woche zuvor.