Basel – Autos durch Brand zerstört – war ein brennendes Sofa der Auslöser?

News-Scouts filmten das Inferno in der Badenweilerstrasse in Basel.

Am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr kam es in der Badenweilerstrasse in Basel zu einem Brand. Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei brach das Feuer aus noch bisher ungeklärten Gründen vor einer Liegenschaft in der Nähe der Abzweigung Wiesenschanzweg aus. Zwei Fahrzeuge standen in Vollbrand und wurden dabei zerstört. Auch ein für die Sperrgutabfuhr bereitgestelltes Sofa geriet in Brand. Die Flammen beschädigten die Fassade des Hauses. Ein News-Scout, der den Brand und den Einsatz beobachtete, vermutet, dass ein Auto-Akku der Auslöser für den Brand war.