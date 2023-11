Regenwalze: Ihr Opel wurde begraben, doch Suzana nimmt es gelassen

Mehrere Fahrzeuge wurden beim Erdrutsch in der Dienstagnacht von dem herabfallenden Hang beschädigt.

Bei dem gestrigen Erdrutsch in Rue wurden mehrere Autos beschädigt.

Nach den heftigen Regenfällen in Freiburg meldete die Kantonspolizei gestern gegen 22 Uhr einen Erdrutsch in Rue. Mehrere Fahrzeuge an der Rue du Casino wurden beschädigt. Zahlreiche Strassenabschnitte im ganzen Kanton waren aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn vorübergehend gesperrt.