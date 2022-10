Lopper NW: Autos kollidieren bei Tunneleinfahrt – Strasse gesperrt

Ein Unfall hat den Abendverkehr bei Lopper im Kanton Nidwalden stark beeinträchtigt. Wie Aufnahmen von News-Scout C. zeigen, kollidierten am Samstag zwei Fahrzeuge bei einer Tunnelausfahrt zwischen Hergiswil und Alpnach. Eines der Fahrzeuge kam quer vor der Tunneleinfahrt zu stehen.

C. vermutet, dass eines der beteiligten Autos bei der Ausfahrt aus dem Tunnel die falsche Spur nahm und in der Folge mit einem Fahrzeug zusammenprallte, das korrekt auf seiner Spur in den Tunnel fuhr. Mehrere Rettungsfahrzeuge seien vor Ort, sagt C. Die Strasse sei derzeit gesperrt worden, der Verkehr werde über Hergiswil umgeleitet.