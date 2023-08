Autos und Einbürgerung: So buhlen die Parteien um die Stimmen der Secondos

Die SVP geht zum ersten Mal mit einer Secondo-Liste an die Wahlen.

Die FDP will Migranten beim wirtschaftlichen Aufbau helfen.

Die SP will Schweiz-Kosovaren mithilfe des kosovarischen Ministerpräsidenten gewinnen.

SP erhält Unterstützung vom kosovarischen Ministerpräsident

Bei der SP will man Schweizer und Schweizerinnen kosovarischer Herkunft mithilfe des kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti für sich gewinnen. Dieser soll an einer Podiumsdiskussion der Partei teilnehmen. Die SP setze sich seit langem für eine Vereinfachung der Einbürgerung und für Chancengleichheit zwischen Menschen mit und ohne Schweizer Pass ein, sagt Co-Präsident Cédric Wermuth auf Anfrage.

Grüne stellten erste türkisch-kurdische Nationalrätin

Auch werde man im Wahlkampf Kurzvorstellungen der Grünen und Wahlanleitungen in den häufigsten Migrationssprachen machen.

GLP will offene Integration

Am Flughafen von Kosovos Hauptstadt Pristina wirbt derweil GLP-Nationalratskandidatin Sanija Ameti um Stimmen. Laut Jürg Grossen, Parteipräsident der GLP , sind Secondos und Secondas in seiner Partei gut aufgehoben.

«Die GLP setzt sich für eine offene Integration von Personen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft und in die Erwerbstätigkeit ein», so Grossen. Dies sei das Rezept zur erfolgreichen Niederlassung im Chancenland Schweiz. «Wir wollen faire Startbedingungen und bekämpfen jede Art von Diskriminierung.»