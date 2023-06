Am Freitagabend waren in Zwillikon (ZH) Feuerwehr, Polizei und Sanitäter im Einsatz.

Am Rande eines Dorffests in Zwillikon bei Affoltern am Albis kam es am späten Freitagabend zu einem schweren Autounfall. Ein 94-Jähriger erfasste beim Rückwärtsfahren von einem Parkfeld auf den Gemeindeplatz zwei Männer und verletzte sie schwer, schreibt die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Samstag in einer Mitteilung.