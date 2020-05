Coronakrise

Autovermieter Hertz beantragt Gläubigerschutz

Der US-Autovermieter leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den globalen Reiseverkehr. Der Konzern ist mit mehr als 18 Milliarden Dollar verschuldet.

Hat bereits Tausende Mitarbeiter entlassen: Eine Hertz-Filiale in den USA. (Archivbild)

Der US-Autovermieter Hertz hat wegen der Coronavirus-Krise Gläubigerschutz beantragt. Das Insolvenzverfahren zur Umstrukturierung nach Kapitel 11 sei am Freitag eingeleitet worden, wie das mehr als 100 Jahre alte Unternehmen gleichentags mitteilte.

Dessen internationale Geschäfte – darunter die in Europa, Australien und Neuseeland – würden nicht in das US-Verfahren einbezogen, hiess es weiter. Die Einnahmen von Hertz waren wegen der Coronavirus-Krise eingebrochen. Ein Grossteil des Umsatzes stammt normalerweise aus Autovermietungen an Flughäfen, die aber unter dem Zusammenbruch des Flugverkehrs als Folge der Coronavirus-Pandemie leiden.