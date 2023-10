Autovermieterin Sixt will fast 20'000 Franken von Schweizer Kunde

1 / 3 Dem Schweizer Sixt-Kunden wird vorgeworfen, auf einen Öl-Verlust falsch reagiert zu haben. (Symbolbild) IMAGO/Pond5 Images Für den entstandenen Schaden soll Mann deshalb fast 20’000 Franken bezahlen. imago images/Joachim Sielski Da der Kundenservice kaum erreichbar gewesen sei, habe Sixt dem Kunden ein Vergleichsangebot unterbreitet, bei dem er noch knapp 8000 Franken zahlen müsste. Allerdings habe sich der Kunde gegen dieses Angebot entschieden, da er überzeugt ist, dass er an jenem Tag keinen Fehler begangen habe. imago images/Future Image

Darum gehts Ein Mann fuhr in einem Mietauto von Sixt von der Schweiz nach Kroatien.

Dort muss das Auto mit dem Unterboden einen Stein gestreift haben, was zu einem Öldruckabfall geführt hat.

Weil er auf den Ölverlust falsch reagiert haben soll, verlangt Sixt vom Kunden fast 20'000 Franken.



Ein Sixt-Kunde aus der Schweiz mietete ein Auto für knapp eine Woche. Mit dem Fahrzeug fuhr der Mann nach Kroatien. Dort angekommen, habe das Auto mit dem Unterboden wohl einen Stein gestreift. Das Fahrzeug habe daraufhin einen Öldruckabfall gemeldet, mit der Warnung, anzuhalten.

Wie die Sendung «Espresso» von SRF berichtet, sei der Lenker dieser Aufforderung nachgekommen. Einen Schaden habe er jedoch nicht feststellen können, also sei er weitergefahren. Da er zu bei Sixt einen Vertrag abgeschlossen habe, der im Falle von Schäden eine Haftungsbeschränkung vorgesehen habe, bei der er höchstens einen Selbstbehalt von 1800 Franken zu tragen hätte, sah er sich zu diesem Zeitpunkt auf der sicheren Seite. Was dann jedoch folgte, bezeichnet der Mann als eine «nervenaufreibende Geduldsprobe».

Stundenlanges Warten auf Pannendienst

Er habe versucht, die Sixt-Hotline anzurufen, sei jedoch beim Sixt-Servicecenter in Deutschland gelandet. Dort sei ihm mitgeteilt worden, dass man dort nicht für sein Anliegen zuständig sei. Der Mann solle bei Sixt in der Schweiz anrufen. Jedoch sei er immer wieder bei Sixt in Deutschland gelandet, so der Mann.



Schliesslich habe er doch noch einen Anruf von der Pannendienst-Zentrale erhalten. Man habe ihm versichert, dass jemand innerhalb von 60 bis 90 Minuten eintreffen würde. Geschehen sei danach allerdings nichts. Er dann wieder angerufen und erneut die Zusage erhalten, dass Hilfe unterwegs sei. Passiert sei jedoch wieder nichts. Nach rund vier Stunden sei der nächste Anruf erfolgt, bei dem ihm die Kontaktdaten eines kroatischen Abschleppdienstes mitgeteilt worden sei. Ein Mitarbeiter dieses Dienstes habe dann gefragt, ob er das Auto noch starten könne. Dann habe der Abschleppdienst-Mitarbeiter den Mann dazu aufgefordert, ein paar hundert Meter zum nahegelegenen Campingplatz zu fahren, um eine präzise Adresse bereitzustellen. Vom Campingplatz aus wurde das Auto dann abgeschleppt.

Sixt verlangt 20’000 Franken

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz setzte sich der Ärger mit dem Kundenservice von Sixt fort. Der Mann habe das Schadenformular zweimal ausfüllen müssen, jedoch zweimal eine leere Zusammenfassung erhalten. Darüber hinaus sei er bei seinen Anrufen an die angegebene Hotline nach nur einem Klingeln unvermittelt aus der Leitung geworfen.



Schliesslich habe er Sixt über den Vorfall ein drittes Mal per E-Mail informiert. Dabei haben er den kurzen Zwischenstopp nach dem Überfahren des Steins unerwähnt ausgelassen. Das habe sich im Nachhinein als grosser Fehler herausgestellt. Sixt teilt ihm mit, dass er fahrlässig gehandelt habe und den Gesamtschaden am Fahrzeug in Höhe von fast 20’000 Franken selbst tragen müsse. Sixt erklärte: «Sie hätten unverzüglich anhalten müssen, nachdem Sie über den Stein gefahren waren. In diesem Fall wäre der Motorschaden vermieden worden.»

Kunde lehnt Vergleichsangebot ab

Der Mann bereut, dass er den Stopp kurz nach dem Zwischenfall in seiner E-Mail nicht erwähnt hat. Gegenüber «Espresso» sagt er: «Aber wenn du die ganze Story drei Mal neu niederschreiben musst, dann nervst du dich irgendwann so, dass Sachen vergessen gehen.» Er habe den Sachverhalt mit Sixt zu klären versucht – jedoch erfolglos.



Gegenüber «Espresso» beharrt Six auf ihrem Standpunkt, dass der Kunde grob fahrlässig gehandelt habe. Sixt «bedauert» die schlechte Erreichbarkeit der Sixt Assistance und die langen Wartezeiten während des Vorfalls in Kroatien sowie die erschwerten Bedingungen bei der Schadensmeldung. Dies entspreche nicht «unseren üblichen Qualitätsstandards». Aus diesem Grund habe Sixt dem Kunden ein Vergleichsangebot unterbreitet, bei dem er statt der fast 20'000 Franken noch knapp 8000 Franken zahlen müsste. Allerdings habe sich der Kunde gegen dieses Angebot entschieden, da er überzeugt ist, dass er an jenem Tag keinen Fehler begangen habe.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen