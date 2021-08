Folge der Hagelschäden - Autoversicherer müssen wegen Unwettern tief in die Taschen greifen

Die schweren Unwetter im Juli über der Zentralschweiz haben unzählige Hagelschäden an Autos angerichtet. Was die Besitzer ärgert, sorgt für volle Auftragsbücher bei den Garagisten.

1 / 6 Die Garagisten konnten zwar die meisten Notfälle bearbeiten. 20min/News-Scout Doch einzelne Garagisten und Karosserien werden noch bis in den Herbst und darüber hinaus mit dem Ausbeulen von Dellen beschäftigt sein. Das Bild entstand in Spiez BE. 20min/News-Scout Der Hagel diesen Sommer sorgte nicht nur für Chaos auf den Strassen, sondern auch für viele Überstunden bei den Garagisten. Das Bild entstand in Zug. 20min/News-Scout

Darum gehts Der Hagel im Juli richtete viele und teure Schäden an Autos an.

Obwohl die Garagisten die Notfälle mittlerweile abschliessen konnten, haben einzelne Garagen bis in den Spätherbst und zum Teil bis Ende Jahr noch viel zu tun.

Der Schweizerische Versicherungsverband SVV geht davon aus, dass 2021 das teuerste Schadensjahr seit 2005 sein wird.

Noch immer haben einzelne Garagisten und Karosserien in der Zentralschweiz alle Hände voll zu tun, obwohl die Unwetter im Juli einen Monat zurückliegen. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, weil die meisten Notfälle abgeschlossen werden konnten. Nun gilt es aber, die nicht dringenden Schäden zu beheben, sprich mehrheitlich Dellen auszubeulen. «Bis zum Spätherbst werden wir damit beschäftigt sein, die Autos auf der Warteliste abzuarbeiten», so Silvio Schmid, Technischer Betriebsleiter bei der Garage Tobler AG in Küssnacht am Rigi (SZ), gegenüber 20 Minuten.

Nicht alle Regionen waren gleichermassen von den Unwettern betroffen, weshalb auch nicht alle Garagisten oder Karossieren gleich stark ausgelastet sind. «In Küssnacht selbst war das Unwetter eigentlich nicht so stark. Trotzdem haben wir viele Kunden, die ihre Autos wegen Hagelschäden in Reparatur gegeben haben», so Schmid weiter. Für ihn kommen viele Gründe in Frage: «So könnte es sein, dass die Leute einfach auf andere Garagisten in der Umgebung ausweichen mussten, weil lokale Anbieter überlastet waren. So kamen etwa Leute aus dem Raum Zug und Luzern zu uns».

Auftragsbücher von Amag bis Ende Jahr gefüllt

Wie stark die Unwetter aber in den einzelnen Regionen gewütet haben, zeigt sich schliesslich auch an den Autos selbst. Schmid: «Ein Auto ist seit einer Woche in Reparatur und wird höchstwahrscheinlich eine weitere Woche bei uns bleiben, weil es vom Hagel so übel mitgenommen wurde». Auch im Raum Luzern und Zug zeichnen Inhaber von Karosserien und Garagen ein ähnliches Bild. Auch sie verzeichnen bis in den Spätherbst oder gar darüber hinaus volle Auftragsbücher. Die Amag teilte auf Anfrage mit, dass ihre Filialen mehrere 1000 Fahrzeuge unter die Lupe genommen und einen Teil davon bereits repariert haben. Unter anderem seien die Niederlassungen in der Zentralschweiz mit Anfragen überhäuft worden. Deshalb würden die Arbeiten noch bis Ende Jahr andauern.

Durch die hohe Nachfrage ist die Branche zudem mit einem Lieferengpass an Ersatzteilen konfrontiert. So mangelt es etwa an Frontscheiben. Der Schweizerische Versicherungsverband SVV rechnet sogar damit, dass 2021 das schadensreichste Jahr und somit das teuerste seit 2005 werden könnte.