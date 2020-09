Wie hoch die Prämie für eine Vollkaskoversicherung ist, hängt vom Wohnort ab. So zahlen Autofahrer, die in Bellinzona leben, 21 Prozent mehr als Personen aus der Stadt Bern. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsdiensts Comparis.

Die Preisdifferenzen seien eine Folge der regional unterschiedlichen Schadensrisiken. So berechnen Versicherer die Prämie auf der Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden. «Bewohner der Stadt Bellinzona dürften demnach mehr und in der Summe teurere Schäden verursachen als Stadtberner», erklärt Comparis-Mobilitätsexpertin Andrea Auer.

Unterschiedliche Preise innerhalb der Stadt

Auch wer in derselben Stadt wohnt, zahlt nicht zwingend dieselbe Prämie: So bezahle etwa ein Autolenker mit Wohnsitz im Zürcher Kreis 4 durchschnittlich 5,8 Prozent mehr für die Vollkaskoversicherung als eine Person mit Wohnsitz im eher ländlich geprägten Stadtkreis Leimbach.

In den anderen untersuchten Städten fallen die Differenzen geringer aus: In Lausanne sind es innerstädtisch 4,5 Prozent, in Basel-Stadt und Bellinzona 4,4 beziehungsweise 4,1 Prozent. In Bern beträgt der Unterschied 3,8 und in Genf lediglich 2,2 Prozent.