Autowerbung in Frankreich muss auf ÖV als Alternative hinweisen

Warnhinweise auf Zigarettenschachteln sind längst ganz alltäglich – seit bald 15 Jahren muss in der Schweiz jedes Päckli und jede Stange einen Hinweis auf das Gesundheitsrisiko aufweisen, genormt in Form und Grösse. Das gleiche Prinzip gilt auch bei der Tabak-Werbung.

Alternativen zum Auto

Frankreich erlässt aber noch weitere Bestimmungen für die Auto-Werbung. So dürfen etwa keine auf unbefestigtem Untergrund fahrenden Autos mehr gezeigt werden. Werbung für Offroader, die die grosse Freiheit in der Natur versprechen, sind somit künftig verboten.

Sieben Prozent der Werbefläche

Ganz so krass wie die Warnhinweise auf Tabakprodukten, die in einigen Ländern grossflächige Bilder der entsprechenden Gesundheitsschäden zeigen müssen, sollen die Hinweise in der Autowerbung nicht werden – zumindest ist derzeit nichts solches bekannt. Noch sind also keine abschreckenden Bilder von Umweltverschmutzungen oder tragischen Unfällen geplant. Ausserdem ist die vorgeschriebene Flächengrösse für die Hinweise in der Autowerbung deutlich kleiner als auf Zigarettenschachteln: Die Hinweise auf umweltfreundlichere Alternativen zum Autofahren müssen mindestens sieben Prozent der Werbefläche einnehmen.