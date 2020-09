Am Freitag erscheint nun ihr Debütalbum «Heaven & Hell». Auf dem Album thematisiert Ava in den Dance-Pop-Songs nicht nur die Sonnenseiten des Lebens. «Jeder Tag ist eine Achterbahnfahrt», sagt die Sängerin. Diesen Wechsel der Gefühle habe sie in ihrem neuen Album verarbeitet.

Ihr Signature-Hairstyle

Entstanden ist der Look durch einen glücklichen Zufall. Nachdem Ava Guet s li in den Backofen geschoben hatte, kam sie auf die Idee, sich eine neue Frisur zu verpassen. Weil die Cookies aber verdächtig zu riechen begannen, rannte sie während dem Haareschneiden in die Küche. « Als ich den abgefahrenen Halblang-Lang-Hairstyle in der Backofen-Spiegelung sah, wusste ich, dass es mein Signature-Style werde würde. » Die Guet s li waren zwar verbrannt, aber Avas neuer Hairstyle geboren.