Lugano raus: Doppelpacker Avdijai schiesst den FCZ mindestens in die Conference League

Mit einem 2:0-Vorsprung ging der kriselnde FCZ ins Rückspiel gegen Linfield aus Nordirland. Die Ausgangslage vor dem Spiel war einfach: Setzt sich der Schweizer Meister im direkten Duell durch, haben sie die Gruppenphase der Uefa Conference League auf sicher. Ausserdem würde man in einem Playoff-Duell noch um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League kämpfen.

Mit der Europacup-Quali vor Augen lieferten die Zürcher ab. Von Beginn an waren die Hausherren im Letzigrund das dominante Team. Bereits in der elften Minute brachte Neuzugang Avdijaj seine Farben in Führung. Er zimmerte den Ball nach einem Marchesano-Pass unter die Latte. Das war es aber noch nicht von Avdijaj: In der 25. Minute köpfelte er das Leder nach einer Flanke von Guerrero ins Tor.