Jeremy Renner muss möglicherweise sein Bein amputieren

Der 52-Jährige wurde an Neujahr von einem Schneepflug überrollt und zog sich so ein Thoraxtrauma und mehrere orthopädische Verletzungen zu.

Hollywood-Star mit Handicap

Eine Beinamputation würde für den 52-Jährigen karrieretechnisch einiges verändern. Bekannt ist der Schauspieler nämlich für seine Stunts in den Marvel-Superheldenfilmen. Dort spielt er als «Hawkeye» in actionreichen Kampfszenen mit. Die Beinamputation, die seine Bewegungsfreiheit einschränken würde, könnte somit sein Karriereende bedeuten. Hollywood ist bekannt für seine makellosen Darstellerinnen und Darsteller. Selbst Rollstuhlfahrende werden von Menschen ohne Gehbehinderung gespielt – so beispielsweise in der Serie «Glee». Wie und ob es mit Renners Karriere weitergehen wird, bleibt also abzuwarten.