Medienvielfalt: Avenir Suisse will SRG-Inhalte hinter eine Bezahlschranke zwingen 

Der liberale Think-Tank Avenir Suisse kritisiert in einer Studie die Schweizer Medienförderung.

Die Digitalisierung hat die Medienlandschaft umgepflügt. In einer neuen Studie analysiert Avenir Suisse das Mediensystem und entwickelt Ideen für eine Medienordnung der Zukunft. Seit der Jahrtausendwende seien die Subventionen für den Mediensektor um über 20 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken gestiegen. «Diese Gelder finanzieren überwiegend medienpolitische Instrumente, die aus der Zeit gefallen und wenig zielgerichtet sind», kritisiert Avenir Suisse.

«Der Elefant der heutigen Medienordnung»

Um diesen Nebeneffekt zu reduzieren, müsse die SRG sich auf Medieninhalte, die Private nicht anbieten und für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft relevant sind, fokussieren – wie zum Beispiel auf die Tagesschau. Zudem biete sich ein neues «Gebührenmodell 2.0» an, um Pflichtabgaben zu reduzieren.

Gebührenmodell 2.0

Wer SRG-Medieninhalte konsumieren will, solle dafür bezahlen, etwa in Form eines Abos. Damit könnte die Serafe-Gebühr, die Haushalte und Unternehmen heute bezahlen müssen, gesenkt und gleichzeitig die Wettbewerbsverzerrung im Mediensektor reduziert werden.

Radio und Fernsehen sollen dabei weiterhin kostenlos empfangen werden, was eine entsprechende Finanzierung bedinge (Serafe-Gebühr). Wo die SRG jedoch in direkter Konkurrenz zu privaten News-Plattformen steht, also online, soll ein Abo-Modell eingeführt werden.