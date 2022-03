Avril Lavigne und Machine Gun Kelly beflügeln mit gemeinsamem Song das Pop-Punk-Revival

Erste Erfolge feierte die Kanadierin damit bereits in den Nullerjahren. 2007 wurde ihre Single «Girlfriend» zum globalen Hit, der ihr Preise und Performances, wie etwa an den MTV European Music Awards einbrachte.

Letzteres ist am 25. Februar erschienen und beweist einmal mehr Lavignes Liebe zum Pop-Punk.

Was deren jeweiligen neuen Alben bieten und inwiefern das noch mit Nullerjahre-Pop-Punk zu tun hat, erfährst du hier.

«Girlfriend» von Avril Lavigne gehörte 2007 zu den Songs, die dem damals noch aufstrebenden Genre Pop-Punk zu Mainstream-Erfolg verhalfen. Der Stil gilt als weichere Variante des Punkrock, die sich textlich und melodisch an klassischem Pop orientiert und schliesslich ein entsprechend breiteres Publikum erreicht.

Gemäss «Billboard» zählt Lavignes Track, gemessen an Airplay- und Streamingzahlen, gar zu den 100 populärsten Songs der Dekade. 15 Jahre nach ihrem globalen Megahit – und 20 Jahre nach ihrem Debütalbum «Let Go» – knüpft die Kanadierin nun an diese Ära an.