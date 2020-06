Axenstrasse ist wieder geöffnet

Steinschläge am Axen

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren am Axen zu Steinschlägen gekommen. Zeitweise musste die Strasse für mehrere Wochen gesperrt werden. Mit mehreren Massnahmen soll der Verkehr vor Steinschlägen geschützt werden. So wurden in jüngerer Zeit unter anderem Felsblöcke gesprengt, Steinschlagschutznetze und eine Überwachungs- und Warnanlage montiert. Die Überwachungsanlage registriert Murgänge und Felsmassen, die sich in Bewegung setzen: Sollte dies erneut der Fall sein, wird die Strasse automatisch mittels Ampeln gesperrt.