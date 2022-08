Kanton Schwyz: Unfall in Axenstrasse-Tunnel fordert sieben Verletzte, darunter vier Kinder

Laut einem News-Scout vor Ort sei das blaue Auto mit Fahrtrichtung Zürich auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt.

Im Axenstrasse-Tunnel bei Morschach ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag ein Unfall.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Axenstrasse im Kanton Schwyz ein Unfall. Laut einem News-Scout vor Ort geriet ein Auto, das in Richtung Zürich unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in ein entgegenkommendes Auto. Es dürften mehrere Personen verletzt worden sein, zeitweise waren vier Krankenwagen vor Ort. Bilder des News-Scouts zeigen ausserdem, wie um etwa 18 Uhr zwei Rega-Helikopter die Unfallstelle verliessen. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt den Unfall sowie den Einsatz des Rettungsdienstes. Demnach wurden die 40-jährige Lenkerin sowie ihre drei Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren leicht bis schwer verletzt. Auch der mutmassliche Unfallverursacher sowie seine 13- und 49-jährigen Mitfahrenden erlitten Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst und der Rega ins Spital gebracht.