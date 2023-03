Strassenverkehr: Axenstrasse wegen Felssturz gesperrt

Bereits am Montag war die Axenstrasse kurzzeitig gesperrt.

Die Axenstrasse ist zwischen Flüelen und Sisikon derzeit gesperrt. Bei der Verkehrsinfo vom TCS heisst es, dass die Überwachung für Steinschläge angesprochen habe und deshalb eine Kontrolle notwendig sei. Alertswiss empfiehlt, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren, die offiziellen Verkehrsmeldungen zu beachten und nicht in das betroffene Gebiet zu gehen. Wie lange die Sperrung dauert, ist unklar.

Bereits am Montagmorgen wurde der Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt. In diesem Fall konnte die Strasse jedoch schon eine Stunde später wieder freigegeben werden. Die Kantonspolizei Uri teilte mit, dass die Überwachungsinstrumente Geländebewegungen im Bereich Gumpisch festgestellt hatten. Ein Steinblock war in die Schutznetze oberhalb der Axenstrasse gefallen.