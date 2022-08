Kanton Uri: Heftiges Gewitter löst Alarm aus – Axenstrasse bis auf Weiteres gesperrt

Die Axenstrasse musste am Dienstagabend um 19.30 Uhr gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Schwyz auf Twitter postete. Beim Strassenabschnitt Gumpisch haben Überwachungsinstrumente Geländebewegungen festgestellt. In der Folge lösten auch die Sensoren der Schutznetze oberhalb der Axenstrasse aus, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung. Der Strassenabschnitt musste umgehend gesperrt werden und die Fahrzeuge mussten umkehren. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei wurde niemand verletzt und weder die Strasse noch die Brücke beschädigt.