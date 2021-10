Erneuerbare Energien ausbauen – Axpo will Strom-Blackouts mit 11-Milliarden-Investition verhindern

Das ist die Axpo:

Axpo ist die grösste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie und international führend im Energiehandel sowie in der Vermarktung von Solar- und Windkraft. Das Unternehmen beschäftigt hierzulande 5000 Mitarbeitende. Dabei ist die Axpo in 40 Ländern in Europa, den USA und Asien aktiv.