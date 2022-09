Malmö : Axtmörder (18) tötete zwei Lehrerinnen – jetzt muss er lebenslang hinter Gitter

Der Schüler hatte die Tat im März selbst gestanden und die Polizei verständigt. «Ich habe es getan, weil ich sie hasse», sagte er zur Polizei. Am Donnerstag wurde er verurteilt.

Der 18-Jährige hatte am 21. März zwei Lehrerinnen tödlich verletzt.

Knapp ein halbes Jahr nach einem tödlichen Angriff an einer Schule im schwedischen Malmö ist der 18 Jahre alte Angeklagte wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ausserdem muss er den Hinterbliebenen Schadenersatz zahlen: insgesamt rund eine Million Schwedische Kronen (91’000 Franken), wie das zuständige Gericht in der drittgrössten Stadt Schwedens am Donnerstag mitteilte.