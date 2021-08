Zuwachs der virtuellen Social-Media-Stars - Ayayi, China’s erste metamenschliche Influencerin

Dank neuester Technologie passt sich die Hautstruktur der virtuellen Influencerin aus China an unterschiedliche Beleuchtungen und Umgebungen an, genau wie bei einer echten Person.

Sie ist ein hübsches, intelligentes Mädchen, mit einem kleinen Makel: Sie existiert nicht.

Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen in China wurde die erste «meta-menschliche» Influencerin, Ayayi, von dem chinesischen Technologieunternehmen RM Inc. (Ranmai Technology) auf den Markt gebracht. Was sie so besonders macht ist nicht nur ihre künstliche Intelligenz, sondern auch ihr Aussehen, welches einem echten Menschen sehr viel näher kommt, als manche virtueller Idole. Dank der fortschrittlichen Technologie passt sich ihre Hauttextur an unterschiedliche Licht- und Schattenverhältnisse an, wie bei einem realen Menschen.