Freiburg im Breisgau (D): Ayleen (14) verliess ihr Elternhaus und ist seither spurlos verschwunden

Polizei setzt Hundeführer und Helikopter ein

Es liegen laut Polizeiangaben bislang keine Hinweise vor, dass das Mädchen Opfer einer Straftat geworden ist. Die Kriminalpolizei ermittle mit Hochdruck in alle Richtungen. Möglicherweise habe sich Ayleen am Tag ihres Verschwindens auch in Begleitung im Bereich des nördlichen Tunibergs aufgehalten. Sehr interessiert sei die Polizei hierbei an möglichen Beobachtungen auf oder im Sichtbereich des «Tuniberghöhenweges», südlich von Gottenheim.