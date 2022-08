Mord an 14-Jähriger : Ayleens Mörder stalkte auch deutschen Serienstar

«Das ist unfassbar, was passiert ist»

«Ich habe die Nachrichten jetzt erst gelesen, weil ich zu viele Nachrichten von Followern bekomme. 2019 hat er mir geschrieben, ob er das Foto nutzen kann, um seine Ex-Verlobte eifersüchtig zu machen.» Das Foto der beiden soll im Jahr 2017 entstanden sein: «Es war nur ein Fan-Foto, an dessen Entstehung ich mich nicht erinnere», so Faust, die in Deutschland aus den Serien «Köln 50667» und «Krass Schule – Die jungen Lehrer» bekannt ist.

«Er versteht das Nein-Wort nicht»

Der Täter befand sich bereits zwischen 2007 und 2017 zehn Jahre lang in psychiatrischer Unterbringung. Im Dezember 2007 habe das Amtsgericht Wetzlar entschieden, den Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, teilte das Limburger Gericht am Donnerstag mit. Zur Verurteilung im Jahr 2007 kam es nach einem Sexualdelikt an einer Elfjährigen. Bis Ende Januar 2022 befand sich der Täter unter polizeilicher Führungsaufsicht.

Ayleen galt seit dem Abend des 21. Julis als vermisst. Ihre Leiche wurde gut eine Woche später in einem See im Wetteraukreis gefunden. Der Mann soll das Mädchen in seinem Auto von Gottenheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg rund 300 Kilometer in den Wetteraukreis in Hessen gefahren haben. In der Nacht zum 22. Juli sollen sich beide dort länger an einem See aufgehalten haben. Das habe eine Auswertung der Handydaten ergeben.