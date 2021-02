Ständig poppen neue Ayurveda-Food-Pics in unseren Social-Media-Feeds auf. Vor allem in Sachen Detox – das ergibt im Frühling auch Sinn. Denn Entgiftungskuren sollen für neue Energie sorgen. Danach können wir hoffentlich wieder wie ein junges Reh über die Wiese hüpfen.

Man versucht, mit und nicht gegen den Körper zu arbeiten. Ein Ayurveda-Detox sollte keine Qual sein, weshalb wir hier auf eine feste Tagesstruktur mit regelmässigen Mahlzeiten (dreimal täglich) setzen. Denn statt zu Fasten, ist der Zweck einer Ayurveda-Kur die Verdauung – im Ayurveda nennen wir das Verdauungsfeuer Agni – stets am Laufen ist. Darum wird das Ayurveda-Detoxen in drei Phasen aufgeteilt: die Abbautage, die Detoxtage und Aufbautage. An den Abbautagen geht es darum, den Körper schrittweise auf die Kur einzustimmen, an den Aufbautagen gewöhnen wir unseren Body langsam wieder an normales Essen.