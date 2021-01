US-Rapperin Azealia Banks (29) verstörte diese Woche mit gruseligen Videos das Internet. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie Clips, in denen sie mit baren Händen einen Sack mit den Überresten ihrer vor drei Monaten verstorbenen Katze ausbuddelt und diese danach in einem Topf zum Kochen bringt.

«Ihr seid rassistisch»

In späteren Instagram-Storys stellt sich dann aber heraus, dass Azealia ihre Katze wohl gar nicht wieder zum Leben erwecken wollte, wie ursprünglich angegeben. Sie scheint lediglich den Schädel ihrer Katze präpariert und abgekocht zu haben. In ihrer Insta-Story teilt sie später ein Foto des Ergebnisses.

Am Mittwoch äusserte sich Azealia nun auch selbst zum Aufruhr über ihre Videos. «Wieso denkt ihr, dass ich eine tote Katze essen würde, wenn ich kaum eine tote Kuh essen kann?», so die US-Amerikanerin in ihrer Story. «Das nennt man Taxidermie. Es gibt eine Menge Jäger, die konservierte Hirschschädel an ihre Wand hängen. Ihr Leute seid rassistisch.»