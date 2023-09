Azmoos SG: Nach Nachtwanderung vermisst – 27-Jähriger tot aufgefunden

Im Gebiet Alvier ist am Donnerstag ein 27-Jähriger tödlich verunglückt. (Symbolbild)

Am Donnerstag ist ein 27-jähriger Schweizer im Gebiet Alvier kurz vor Mitternacht am Berg tödlich verunglückt. Er ist aus noch ungeklärten Gründen abgestürzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.