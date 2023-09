Aztekische Todespfeife: Das schrecklichste Geräusch der Welt

Nun haben Experten das in den 1990er-Jahren bei Ausgrabungen im Quetzalcoatl-Tempel in Mexico City zwischen den Fingern eines Azteken-Skeletts entdeckte Original der Todespfeife mit Hilfe eines 3D-Druckers nachgebaut, wenn auch in grösserem Massstab. Über die ursprüngliche Verwendung der Pfeife wird heute noch spekuliert: Manche glauben, dass die Krieger sie zu Hunderten bei Angriffen verwendeten, um die Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen, andere glauben, sie sei bei religiösen Begräbniszeremonien verwendet worden, um Geister zu vertreiben.