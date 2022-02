Kanton Freiburg – Vermisster B.O. (60) nach einem Monat tot in See gefunden

Bei einer Unterwassersuche im Greyerzersee ist die Leiche des 60-jährigen B.O. gefunden worden. Dies schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung. Die Suche war in Zusammenarbeit mit der Kapo Waadt durchgeführt worden.

Auf Wunsch der Familie hatte die Kapo Freiburg am 17. Januar eine Vermisstenmeldung veröffentlicht. Der Mann war im Raum Freiburg vermisst worden. Später fand die Polizei heraus, dass er in einen Bus eingestiegen war, der von Freiburg in Richtung Bulle fuhr. Er stieg unterwegs aus, ab da verlor sich seine Spur.