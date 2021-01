Das B-Side Festival auf dem Sonnenberg soll in diesem Jahr stattfinden.

Das B-Side Festival soll in diesem Jahr stattfinden.

Das Luzerner B-Side Festival auf dem Sonnenberg soll in diesem Jahr stattfinden. Geplant ist eine Durchführung vom 16. Juni bis 19. Juni. Im Fokus der Organisation stehen die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Der Plan sei zunächst gewesen, mehrere Konzepte vorzubereiten. Beispielsweise eine Form im normalen Rahmen und eine zusätzliche, kleine Form. Doch: «Schnell hat sich gezeigt, dass das aufwandtechnisch nicht funktioniert», so Unternährer.

Um einen Tag verlängert

Die Festivalleitung entschied sich für folgendes Konzept: Es sieht vor, die üblicherweise drei Tage des B-Side Festivals um einen Tag zu verlängern. Ziemlich sicher müsse man auch im Sommer noch auf eine Personenbeschränkung achten, so Unternährer. Um dennoch möglichst vielen Menschen das Festivalfeeling bieten zu können, starte das Festival bereits am Mittwoch, also einen Tag früher.