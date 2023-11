Baar: Menschen in Mittelalterkleidung sorgen für Verwirrung

In Baar stehen seit einigen Tagen immer wieder seltsam gekleidete Personen an der Bushaltestelle, wie News-Scout Marine erzählt. «Letztens stand da ein Römer. Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich sein Outfit sah», so die 22-Jährige.

Auch in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Baar, wenn…» rätseln Userinnen und User, was es mit diesen Personen auf sich hat. «Dort steht seit mehreren Tagen jeweils abends eine mittelalterlich verkleidete Person, die dort steht, als ob ein Mahnmal zelebriert wird.» Mehrere Userinnen und User schreiben in den Kommentaren, auch sie hätten diese Personen beobachtet. «Habe mich auch schon gewundert», schreibt eine.

Kann gut sein, «das man mal einen Römer antrifft»

Dann folgt die Auflösung: Das Theater Baar steckt dahinter. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Jeannine Lütolf, Präsidentin des Theaters: «Wir spielen dieses Jahr ein Stück namens Extrafahrt – im Bus durch Baar by Night, das in einem fahrenden Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe stattfindet und nicht in einem Theatersaal.» Besucherinnen und Besucher würden im Bus Platz nehmen und von dort aus die Aufführung geniessen. «Das Theater spielt im Bus. Zum Stück gehören aber auch verschiedene Aussenstationen, an denen die Fahrgäste mit dem Bus vorbeifahren und etwas sehen. So kann es sein, dass man an einer Bushaltestelle in Baar auch einmal einen Römer antrifft.»