Baar ZG: Verkehrsbarriere bringt Anwohner zur Weissglut

Eine Barriere in Arbach soll den Schleichverkehr zwischen Zug und Baar durch gewisse Quartiere verhindern. Doch auch die Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Quartiere mussten über die Umleitungen nach Hause. So lancierten sie eine Petition und kriegten 380 Unterschriften zusammen. Dies zahlte sich aus. Nun können Anwohnende ihr Autonummernschild bei der Gemeinde registrieren lassen, sodass die automatische Schranke ihr Fahrzeug ab Januar 2024 erkennt. Dies reicht ihnen aber noch nicht.

In Facebook-Kommentaren schreiben Userinnen und User: «Ja schön, aber ans Restaurant und an die Bäckerei in Inwil denkt niemand. Da jetzt weniger Durchfahrt herrscht, haben sie sicher weniger Umsatz!» Andere User stellen gar das ganze Barrieren-Projekt in Frage: «Habe lange in Inwil gewohnt, der Verkehr funktionierte immer reibungslos.»