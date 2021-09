Berlin : Babbel verschiebt seinen geplanten Gang an die Börse

Zuletzt sorgte der Börsengang der Schweizer Schuhmarke On für Aufsehen.

Der Sprachlernanbieter Babbel hat seinen geplanten Börsengang nur wenige Tage vor dem Start abgesagt. Wegen der «derzeit ungünstigen Marktbedingungen» werde der Börsengang verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit. Als erster Handelstag war ursprünglich Freitag (24. September) vorgesehen. Babbel und seine Aktionäre strebten aber weiterhin mittelfristig eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an, hiess es nun.