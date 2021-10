Zollikon ZH – Baby (1) muss nach Kollision ins Spital

Zwei Autos prallten am Donnerstagnachmittag in Zollikon ZH frontal aufeinander.

In Zollikon ZH kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall. Kurz nach 15.30 Uhr kam es auf der Forchstrasse zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Dabei wurden die beiden 69- und 36-jährigen Lenkerinnen leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden. Auch ein einjähriges Kleinkind wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.