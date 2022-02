Schnapszahl – Baby Alynna wurde am 22.02.2022 um 02.02 Uhr geboren

«Der ausgerechnete Geburtstermin wäre am 20.02. gewesen», so der Papi. «Doch sie wollte einfach nicht kommen.» Am 22.02 in der Früh sei die Mutter mit Wehen aufgewacht. Sofort seien sie ins Spital gefahren, wo sie gegen 01:30 angekommen sind. «Gerade mal eine halbe Stunde später, um 02.02 Uhr war sie da. Das ging ruckzuck», freut sich der frischgebackene Vater. «Ich finde, das ist ein extremer Zufall. Dass sie auf die Minute genau da war.»