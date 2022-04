US-Staat Georgia : Baby an Alkoholvergiftung gestorben

In den USA ist ein erst vier Wochen altes Baby gestorben, weil es zu viel Alkohol im Blut hatte. Die Eltern haben es leblos in einer Kinderklinik vorbeigebracht und wurden festgenommen.

Nach dem Tod eines Babys an einer Alkoholvergiftung im Grossraum Atlanta sind dessen Eltern unter Mordverdacht festgenommen worden. Das Personal einer Kinderklinik in der Stadt im US-Staat Georgia rief die Polizei, als die 24-jährige Mutter und ihr ein Jahr älterer Partner vergangene Woche das leblose Kind vorbeibrachten und sich in Widersprüche verhedderten, teilte das Sheriffbüro am Dienstag mit.