Baby in Thaland aus 13 Meter tiefem Brunnen gerettet

In einer verzweifelten nächtlichen Aktion konnten Rettungskräfte ein 19 Monate altes Baby aus einem tiefen Brunnen retten. Das kleine Mädchen war am Montag im Norden Thailands in den 13 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt. Nach einem 18-stündigen Einsatz brachte das Rettungsteam das Kind in Sicherheit.