Baby-G: Ein Blick auf den Mini-G-Klasse von Mercedes

Es ging ein Jubelschrei durch die Menge, als Mercedes-Chef Ola Källenius im September an der IAA in München ins Mikrofon rief: «Es ist offiziell: Wir werden einen Baby-G bauen!» Gemeint ist damit eine Miniversion des riesigen Geländeurgesteins G-Klasse, der bald als rein elektrischer EQG neu aufgelegt werden wird. Der Baby-G – Mercedes nennt ihn humorvoll g-Klasse mit kleinem G – wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls mit reinem Elektroantrieb kommen, aber ziemlich sicher nicht nur. Noch ist nichts bestätigt, aber weil der Kleine vermutlich auf der neuen, technologieoffenen MMA-Plattform aufbauen wird, gehen Insider von einem breiten Antriebsportfolio mit Verbrennern, Plug-in-Hybriden und Elektro aus.

Mut zur Kante

Auch wie die neue g-Klasse aussehen wird, ist noch streng geheim. Im Internet geistern schon länger gekonnte Renderings von kleinen G-Klassen herum, ebenso von diversen Suzuki Jimny, die mit ein paar Anbauteilen sehr effektvoll in eine Miniversion des luxuriösen Geländeriesen umgebaut werden können. So ähnlich sind auch die Renderings, die uns zur Verfügung gestellt wurden: Sie zeigen ein durchaus vorstellbares Design eines rund 4,5 Meter langen Offroaders, der sich optisch klar am EQG orientiert, in den Proportionen aber ebenso stark an den Suzuki erinnert. Das wäre den Mercedes-Designern übrigens nicht krumm zu nehmen, schliesslich haben die Japaner beim Entwurf ihres bereits ikonischen Mini-Offroaders stark bei den Stuttgartern abgeschaut.

Kanten, schmale Heckleuchten und ein Ersatzrad an der Hecktür sind Pflicht. So zumindest sehen das die Fans. aum/Larson Von der Elektrovariante des grossen Bruders, der als EQG bald auf den Markt kommt, gibt es inzwischen offizielle Fotos, allerdings noch im Tarnanzug. Mercedes Der Baby-G dürfte sich gestalterisch klar am EQG orientieren. Mercedes

Tatsächlich hätte es längst einen Baby-G geben sollen. Denn als der GLB geplant wurde, hatte die Designabteilung einen kantigen, kompakten Offroader vorgesehen, bei dem auch die charakteristischen Trittbretter an den Seiten vorstellbar waren. Allerdings wurde aus den kühnen Entwürfen bis zur Serienversion ein doch deutlich konventioneller gestalteter, rundgelutschter SUV daraus. Auch für eine Offroad-Variante fehlte der Mut, obwohl der GLB im Frühling 2019 als Appetithäppchen auf die Serienversion noch als Geländewagen mit Suchscheinwerfern auf dem Dach und grobstolligen Geländereifen gezeigt worden war.

Nun also werden die vielen Fans bald eine deutlich günstigere, aber halt auch deutlich kleinere G-Klasse erhalten. Ob der Baby-G das Image der G-Klasse als Inbegriff der Luxus-Geländewagen herabsetzt, muss sich zeigen. Gut vorstellbar, dass viele Besitzer einer G-Klasse sich auch noch eine g-Klasse in die Garage stellen werden – allein der Gag wäre es doch wert. Wann genau der kleine G auf den Markt kommt, ist ebenfalls noch nicht ganz klar, doch 2026 dürfte es spätestens so weit sein.